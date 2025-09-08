МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова предупредила об ответе России на теракт Киева в парке «Гулливер»

Украинские боевики продолжают бить по гражданским объектам.
Константин Денисов 2025-09-08 17:56:29
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Киев о праве России ответить на теракт в парке «Гулливер» в Донецке. Об этом она рассказала журналистам.

«Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима», - сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия является приверженцем мирного урегулирования конфликта путем переговоров.

Боевики атаковали парк «Гулливер» в Донецке 7 сентября в разгар выходного дня, когда там гуляли максимальное количество посетителей. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.

#в стране и мире #Донецк #Теракт #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 