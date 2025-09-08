Захарова предупредила об ответе России на теракт Киева в парке «Гулливер»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Киев о праве России ответить на теракт в парке «Гулливер» в Донецке. Об этом она рассказала журналистам.

«Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима», - сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия является приверженцем мирного урегулирования конфликта путем переговоров.

Боевики атаковали парк «Гулливер» в Донецке 7 сентября в разгар выходного дня, когда там гуляли максимальное количество посетителей. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.