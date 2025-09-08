МИД РФ потребовал от Аргентины объяснить публичные обвинения в шпионаже

В МИД РФ потребовали от властей Аргентины в кратчайшие сроки разъяснить, на каких основаниях министр безопасности страны Патрисия Буллрич публично обвинила Россию в прослушивании телефонных разговоров в президентском дворце Буэнос-Айреса.

«МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич», - говорится в официальном сообщении министерства.

Дело в том, что в августе этого года в Интернете появилась аудиозапись, на которой мужской голос, похожий по тембру на голос на данный момент бывшего главы Национального агентства Аргентины по делам инвалидов Диего Спагнуоло, рассказывает о проблемах с коррупцией в ведомстве, в которых якобы замешана глава секретариата и по совместительству сестра действующего президента страны Хавьера Милея Карина. Позднее этот же источник выложил в Сеть аудиозапись с якобы голосом самой Карины Милей, сделанную в Доме правительства.

Из-за общественного резонанса, который вызвали данные записи, власти страны на официальном уровне добились запрета на публикацию каких-либо компрометирующих записей, а ранее упомянутая министр безопасности Патрисия Буллрич выступила с заявлением, в котором назвала произошедшее «целенаправленной атакой», в которой могут быть виноваты «люди, связанные с русской службой разведки», или «Венесуэла».

В российском МИД, в свою очередь, не стали терпеть подобных необоснованных высказываний и отметили, что подобные заявления не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений, существующих между Москвой и Буэносом-Айресом.

Стоит отметить, что в последнее время недовольство населения Аргентины новым правительством страны стремительно растет. Так, несколько дней назад кортеж президента Аргентины забросали камнями в провинции Буэнос-Айрес. В результате атаки скандальному политику пришлось экстренно эвакуироваться с места происшествия.