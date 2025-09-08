МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ потребовал от Аргентины объяснить публичные обвинения в шпионаже

Аргентинская сторона должна в кратчайшие сроки объяснить подобные резкие высказывания в адрес Российской Федерации.
Тимур Юсупов 2025-09-08 17:12:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В МИД РФ потребовали от властей Аргентины в кратчайшие сроки разъяснить, на каких основаниях министр безопасности страны Патрисия Буллрич публично обвинила Россию в прослушивании телефонных разговоров в президентском дворце Буэнос-Айреса.

«МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич», - говорится в официальном сообщении министерства.

Дело в том, что в августе этого года в Интернете появилась аудиозапись, на которой мужской голос, похожий по тембру на голос на данный момент бывшего главы Национального агентства Аргентины по делам инвалидов Диего Спагнуоло, рассказывает о проблемах с коррупцией в ведомстве, в которых якобы замешана глава секретариата и по совместительству сестра действующего президента страны Хавьера Милея Карина. Позднее этот же источник выложил в Сеть аудиозапись с якобы голосом самой Карины Милей, сделанную в Доме правительства.

Из-за общественного резонанса, который вызвали данные записи, власти страны на официальном уровне добились запрета на публикацию каких-либо компрометирующих записей, а ранее упомянутая министр безопасности Патрисия Буллрич выступила с заявлением, в котором назвала произошедшее «целенаправленной атакой», в которой могут быть виноваты «люди, связанные с русской службой разведки», или «Венесуэла».

В российском МИД, в свою очередь,  не стали терпеть подобных необоснованных высказываний и отметили, что подобные заявления не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений, существующих между Москвой и Буэносом-Айресом.

Стоит отметить, что в последнее время недовольство населения Аргентины новым правительством страны стремительно растет. Так, несколько дней назад кортеж президента Аргентины забросали камнями в провинции Буэнос-Айрес. В результате атаки скандальному политику пришлось экстренно эвакуироваться с места происшествия.

#в стране и мире #МИД РФ #коррупция #Аргентина #Хавьер Милей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 