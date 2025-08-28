Кортеж президента Аргентины забросали камнями в провинции Буэнос-Айрес

В президента Аргентины Хавьера Милея полетели камни из толпы, когда он находился в одном из городов провинции Буэнос-Айрес. Его пришлось эвакуировать с мероприятия, сообщил телеканал LN+.

«Напали на кортеж Милея, и охрана была вынуждена эвакуировать его», - говорится в сообщении.

Политик вместе с сестрой Кариной находился в городе Ломас-де-Самора. Там он представил людям экономиста Хосе Луиса Эсперта в качестве кандидата от правящей партии на предстоящих парламентских выборах. Передвигаясь в кузове машины по городу, он приветствовал толпу, когда в его сторону кинули камень. По данным канала, он пролетел в сантиметрах от головы президента.

Как пишет РИА Новости, представитель Хавьера Милея Мануэль Адорни обвинил оппозицию в произошедшем.

Ранее Милей пообещал больше не обзывать своих оппонентов в публичных выступлениях. Такое решение он принял после того, как СМИ подсчитали, сколько он использует оскорблений и резких выражений в своей речи.