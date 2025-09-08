В Якутии обнаружили парный могильник возрастом 5,5 тысячи лет

Ученые из Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) (АНИЦ РС (Я) обнаружили древний могильник каменного века. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В захоронении были найдены останки взрослого мужчины и подростка. Кроме того, в могиле находились образцы различного оружия той эпохи, что говорит о захоронении усопших с почестями.

Недалеко от этого места была найдена еще одна могила - женщины. Ученые уже заявили, что все находки представляют большой интерес с точки зрения культурного наследия.

Возраст захоронений составляет примерно 5,5 тысячи лет. Специальная комиссия определит степень ценности найденных останков и инвентаря.

