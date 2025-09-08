МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Якутии обнаружили парный могильник возрастом 5,5 тысячи лет

Находка представляет большой интерес для культурного наследия.
Константин Денисов 2025-09-08 17:06:49
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Ученые из Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) (АНИЦ РС (Я) обнаружили древний могильник каменного века. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В захоронении были найдены останки взрослого мужчины и подростка. Кроме того, в могиле находились образцы различного оружия той эпохи, что говорит о захоронении усопших с почестями.

Недалеко от этого места была найдена еще одна могила - женщины. Ученые уже заявили, что все находки представляют большой интерес с точки зрения культурного наследия.

Возраст захоронений составляет примерно 5,5 тысячи лет. Специальная комиссия определит степень ценности найденных останков и инвентаря.

Ранее сообщалось, что на раскопках в Крыму нашли уникальное бронзовое зеркало III века.

#в стране и мире #Раскопки #якутия #археологи #Останки #могила
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 