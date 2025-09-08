Летчики армейской авиации ликвидировали ракетами личный состав ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Неприятель при этом находился в лесистой местности. Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты, а цели были разведаны заранее.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр и отстрелил тепловые ловушки. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что летчики на ударном вертолете Ми-28НМ разнесли пункт временной дислокации украинских дроноводов. В тот раз удар был нанесен не только неуправляемыми авиационными ракетами, но и легкой многоцелевой управляемой ракетой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.