Экипаж Ми-28НМ разнес пункт временной дислокации дроноводов ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта дислокации украинского подразделения беспилотных летательных аппаратов. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что удар наносился по заранее разведанной цели в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету, а также неуправляемые авиационные ракеты.

Об успешном поражении намеченной цели доложила разведка. Получив подтверждение, экипаж развернул вертолет и благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М прожарил украинских боевиков в лесистой местности авиаракетами. При этом отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.