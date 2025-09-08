МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ми-28НМ разнес пункт временной дислокации дроноводов ВСУ

Летчики использовали легкую многоцелевую управляемую ракету, а также неуправляемые авиационные ракеты.
2025-09-08 10:29:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта дислокации украинского подразделения беспилотных летательных аппаратов. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что удар наносился по заранее разведанной цели в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету, а также неуправляемые авиационные ракеты. 

Об успешном поражении намеченной цели доложила разведка. Получив подтверждение, экипаж развернул вертолет и благополучно вернулся на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М прожарил украинских боевиков в лесистой местности авиаракетами. При этом отмечено, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация #ЛМУР #группировка «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 