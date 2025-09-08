Немецкий экспорт в Россию за год упал почти на 20%

Германия всего за месяц сократила экспорт в Россию на 12,4%. Как стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте Федерального статистического управления Германии (Destatis), в период с июня по июль 2025 года объемы немецкого экспорта упали до 526,5 миллиона евро.

Схожая ситуация наблюдается и в отношении импорта из Российской Федерации. За аналогичный период в Германию стало поступать на 43,9% меньше товаров, общей стоимостью всего 80,7 миллиона евро. В сравнении с прошлогодними цифрами, экспорт и импорт сократились на 19,8% и 40,3% соответственно.

Примечательно, что, помимо сокращения экспорта в Россию, в Германии наблюдается также уменьшение поставок в США (7,9%), Великобританию (3,1%) и Китай (7,3%). Уровень торговли с Соединенными Штатами достиг рекордно низких показателей, которые не наблюдались с декабря 2021 года, и продолжает снижаться.

Стоит отметить также и сокращение импорта американских и китайских товаров в Германию - он снизился на 10% и 2,4% соответственно. На фоне этого незначительно увеличился экспорт в страны Евросоюза - на 2,5%.

Ранее сообщалось, что экономические проблемы Германии влияют не только на ее международную торговлю, но и на состояние местных вооруженных сил. Так, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что армия ФРГ находится на пределе своих финансовых и кадровых возможностей.