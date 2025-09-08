МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: ЕС хотят ввести новые санкции против банков России

Девятнадцатый пакет санкций также включает в себя и энергетические компании из РФ.
Глеб Владовский 2025-09-08 14:19:40
© Фото: Meng Dingbo, XinHua, Globallookpress

Страны Евросоюза планируют принять 19-й пакет санкций в отношении российских банков. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз рассматривает возможность введения новых санкций в отношении примерно полудюжины российских банков и энергетических компаний в рамках своего последнего раунда мер по оказанию давления на президента РФ Владимира Путина», - говорится в материале.

Отмечается, что в этот перечень также, предположительно, включены такие энергетические компании, как «Лукойл» и «Роснефть».  Кроме того, предполагается, что новый пакет санкций будет нацелен на платежные системы, кредитные карты и криптовалютные биржи.

Ранее сообщалось, что отсутствие у США и Европы согласованной стратегии по Украине играет на руку России и помогает официальной Москве доминировать в конфликте.

