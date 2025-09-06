МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: отсутствие единой стратегии США и ЕС по Украине выгодно России

Эксперты полагают, что украинская армия утратит способность обороняться через два года.
Ян Брацкий 2025-09-06 23:28:39
© Фото: CNPAdMedia Global Look Press

Отсутствие у США и Европы согласованной стратегии по Украине играет на руку России и помогает официальной Москве доминировать в конфликте. Об этом говорится в статье газеты Wall Street Journal.

«Чего не хватает, говорят многие политики и аналитики, критикующие подход Трампа к миротворчеству, так это согласованной американо-европейской стратегии», - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что при сохранении текущих тенденций способность украинской армии обороняться будет исчерпана через пару лет.

Не обошли вниманием авторы статьи и санкции коллективного Запада. Несмотря на их количество, российская экономика демонстрирует уверенный рост благодаря экспорту энергоносителей и фискальному стимулированию.

Напомним, 15 августа на Аляске состоялся исторический американо-российский саммит. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретились, чтобы обсудить украинское урегулирование и будущее двусторонних отношений. Обе стороны оценили встречу положительно и условились контактировать в будущем.

Спустя два дня Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и его европейских партнеров. На этой встрече американский лидер отказал Киеву и ЕС в каких-либо существенных гарантиях безопасности, включая присутствие войск.

#Россия #Украина #сша #Европа #санкции #СВО
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

