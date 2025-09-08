МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мадуро решил усилить границу с Колумбией 25 тысячами военных

К охране порядка в зоне с Колумбией и на восточном побережье Карибского моря и Атлантического океана привлекут тысячи женщин и мужчин.
Дарина Криц 2025-09-08 06:12:48
© Фото: © Marcos Salgado, XinHua, Global Look Press

Венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился мобилизовать тысячи военнослужащих, среди которых как мужчины, так и женщины, которые будут находиться в приграничной с Колумбией зоне.

Кроме этого, военные из Венесуэлы начнут контролировать зону побережья у Карибского моря и Атлантического океана. Уточняется, что мобилизованными оказались 25 тысяч военнослужащих.

«Я приказал развернуть 25 тысяч мужчин и женщин наших славных Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) для усиления операций подразделений быстрого реагирования (URRAS) в двусторонней зоне мира с Колумбией и на побережье Карибского моря, от Ла-Гуахиры до Фалькона, а также для усиления всех операций на восточном побережье Карибского моря и Атлантического океана в штатах Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро», - говорится в опубликованном Мадуро видеообращении.

Все эти меры направлены на защиту суверенитета Венесуэлы, ее безопасности и борьбы за мир.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что Каракас прилагает недостаточно усилий для борьбы с наркоторговлей. В связи с этим три эсминца ВМС США отправились в южную часть Карибского бассейна, чтобы провести там так называемые операции по борьбе с наркокартелями.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Колумбия #Николас Мадуро #мобилизация #Усиление границы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 