Мадуро решил усилить границу с Колумбией 25 тысячами военных

Венесуэльский лидер Николас Мадуро распорядился мобилизовать тысячи военнослужащих, среди которых как мужчины, так и женщины, которые будут находиться в приграничной с Колумбией зоне.

Кроме этого, военные из Венесуэлы начнут контролировать зону побережья у Карибского моря и Атлантического океана. Уточняется, что мобилизованными оказались 25 тысяч военнослужащих.

«Я приказал развернуть 25 тысяч мужчин и женщин наших славных Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) для усиления операций подразделений быстрого реагирования (URRAS) в двусторонней зоне мира с Колумбией и на побережье Карибского моря, от Ла-Гуахиры до Фалькона, а также для усиления всех операций на восточном побережье Карибского моря и Атлантического океана в штатах Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро», - говорится в опубликованном Мадуро видеообращении.

Все эти меры направлены на защиту суверенитета Венесуэлы, ее безопасности и борьбы за мир.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что Каракас прилагает недостаточно усилий для борьбы с наркоторговлей. В связи с этим три эсминца ВМС США отправились в южную часть Карибского бассейна, чтобы провести там так называемые операции по борьбе с наркокартелями.