Участок от Зеленограда до Твери станет тестовым полигоном для ВСМ

Участок от Зеленограда до Твери станет тестовым полигоном для высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Виталий Савельев.

«Он станет опытным полигоном для проверки всех систем отечественного высокоскоростного поезда, разрабатываемого на заводе "Уральские локомотивы" группы "Синара"», - сказал Савельев.

Строительство участка, протяженность которого составит 129 км, завершится в четвертом квартале 2027 года. Полностью запустить движение по магистрали планируется в 2028 году.

Напомним, что поезда, следующие по ВСМ, смогут развивать скорость до 400 км/ч. Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут.

В феврале Путин установил срок подготовки предложений по проектам ВСМ.