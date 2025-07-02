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Участок от Зеленограда до Твери станет тестовым полигоном для ВСМ

Протяженность первого отрезка пути составит 129 км.
Константин Денисов 2025-07-02 23:24:54
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Участок от Зеленограда до Твери станет тестовым полигоном для высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Виталий Савельев.

«Он станет опытным полигоном для проверки всех систем отечественного высокоскоростного поезда, разрабатываемого на заводе "Уральские локомотивы" группы "Синара"», - сказал Савельев.

Строительство участка, протяженность которого составит 129 км, завершится в четвертом квартале 2027 года. Полностью запустить движение по магистрали планируется в 2028 году.

Напомним, что поезда, следующие по ВСМ, смогут развивать скорость до 400 км/ч. Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут.

В феврале Путин установил срок подготовки предложений по проектам ВСМ.

#Москва #в стране и мире #Владимир Путин #Железная дорога #Виталий Савельев #Санкт-Петебург #всм
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