Дипломаты показали двор посольства в Швеции после нападения с дроном

Шведская полиция до сих пор не выявила ни исполнителей, ни организаторов.
Екатерина Пономарева 2025-09-07 13:34:10
© Фото: ТРК «Звезда»

Утром 7-го сентября на посольство России в Швеции неизвестные сбросили дрон с красной краской. Дипломаты передали «Звезде» кадры с места происшествия.

На территорию дипмиссии с помощью дрона был сброшен пластиковый пакет с красной краской. Это уже не первое нападение на дипздание России в Швеции.

Уже более года они стали систематическими. Правоохранители до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов, сообщают в диппредставительстве.

Посольство России в Швеции отмечает, что шведские власти не выполняют свои обязательства по Венской конвенции 1961 года. Швеция обязана обеспечить безопасность и неприкосновенность иностранных дипломатических миссий.

За это лето на торгпредство России в Швеции неизвестные напали три раза, сбрасывали с дрона пакеты с краской. Расследования всех этих инцидентов шведской полицией не дали каких-либо результатов до сих пор.

