МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РАН назвали нулевыми шансы Байру сохранить пост премьера Франции

По мнению эксперта Федорова, причиной проведения голосования за доверие Байру связано с предложенным проектом госбюджета.
Глеб Владовский 2025-09-08 12:03:10
© Фото: Federico Pestellini Keystone Press Agency Globallookpress

Шансы того, что премьер-министр Франции Франсуа Байру сохранит за собой этот пост равны нулю. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Шансы, если только не случится что-то непредвиденное, на то, чтобы сохранить пост в Матиньонском дворце (резиденция главы правительства - Прим. ред.), нулевые. То есть, скорее всего, его отправит в отставку Нижняя Палата при голосовании о доверии правительству», - рассказал эксперт.

По словам политолога, причиной проведения голосования за доверие Байру, которое он сам инициировал, является недовольство депутатов проектом госбюджета на 2026 год. Он отметил, что в настоящее время у Парижа здесь наблюдается острый дефицит.

«Нужно экономить, и вот он предложил сэкономить в проекте бюджета 44 млрд евро, включая за счет того, что некоторые социальные выплаты уменьшаются, замораживаются пенсии, а также другие непопулярные меры. Например, отмена двух праздничных дней, включая 8 мая - день празднования победы во Второй мировой войне», - пояснил эксперт.

Ранее Байру заявил, что обслуживание госдолга Франции в ближайшие годы может вырасти до до 100 млрд евро в год. Это представляет большой риск для суверенитета страны.

Напомним, в понедельник, 8 сентября, в Национальном собрании Франции пройдет голосование за доверие правительству нынешнего премьер-министра республики.

#Франция #премьер-министр #наш эксклюзив #вотум доверия #Франсуа Байру
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 