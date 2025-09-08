В РАН назвали нулевыми шансы Байру сохранить пост премьера Франции

Шансы того, что премьер-министр Франции Франсуа Байру сохранит за собой этот пост равны нулю. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Шансы, если только не случится что-то непредвиденное, на то, чтобы сохранить пост в Матиньонском дворце (резиденция главы правительства - Прим. ред.), нулевые. То есть, скорее всего, его отправит в отставку Нижняя Палата при голосовании о доверии правительству», - рассказал эксперт.

По словам политолога, причиной проведения голосования за доверие Байру, которое он сам инициировал, является недовольство депутатов проектом госбюджета на 2026 год. Он отметил, что в настоящее время у Парижа здесь наблюдается острый дефицит.

«Нужно экономить, и вот он предложил сэкономить в проекте бюджета 44 млрд евро, включая за счет того, что некоторые социальные выплаты уменьшаются, замораживаются пенсии, а также другие непопулярные меры. Например, отмена двух праздничных дней, включая 8 мая - день празднования победы во Второй мировой войне», - пояснил эксперт.

Ранее Байру заявил, что обслуживание госдолга Франции в ближайшие годы может вырасти до до 100 млрд евро в год. Это представляет большой риск для суверенитета страны.

Напомним, в понедельник, 8 сентября, в Национальном собрании Франции пройдет голосование за доверие правительству нынешнего премьер-министра республики.