Премьер Франции предрек стране масштабный кризис из-за огромного госдолга

Обслуживание госдолга Франции в ближайшие годы может вырасти до до €100 млрд в год. Это представляет большой риск для суверенитета страны. Об этом заявил премьер-министр страны Франсуа Байру в интервью Le Journal du Dimanche (JDD).

Он подчеркнул, что Франция вступила на рискованный путь, который может в ближайшие три-четыре года привести к отчаянной ситуации.

«Наша страна вступила на рискованный путь, который угрожает привести нас в ближайшие три-четыре года к отчаянной ситуации: только одно обслуживание долга, то есть ежегодная выплата процентов, может достичь €100 млрд. Каждый год. Это равно бюджетам на образование и оборону вместе взятым», - подчеркнул Байру.

Сложившаяся ситуация – значительный риск для социальной модели Франции, ее суверенитета и будущего всего французского народа. Политик считает, что резкий рост стоимости обслуживания госдолга может погрузить страну в экономический и финансовый кризис исторического масштаба.

Напомним, что Франсуа Байру был назначен премьер-министром Франции в декабре прошлого года. Он занял пост своего предшественника Мишеля Барнье.