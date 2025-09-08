МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска поразили радиолокационные станции ПВО Украины

Также досталось объекту энергетики, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации врага.
2025-09-08 12:14:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что за прошедшие сутки удалось поразить радиолокационные станции противовоздушной обороны ВСУ. 

Также в ходе ударов удалось поразить объект энергетики, который обеспечивал работу предприятий украинского ВПК, и цех сборки безэкипажных катеров. Нанесено огневое поражение пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия противника. 

Помимо этого, досталось и боевикам в зоне проведения специальной военной операции. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 136 районах. 

Ранее сообщалось, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ разнес пункт временной дислокации дроноводов ВСУ. Летчики использовали легкую многоцелевую управляемую ракету, а также неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#пво #Украина #РЛС #удары
