Расчеты «Градов» уничтожили скопления боевиков ВСУ в Сумской области

Также в ходе нанесения удара удалось ликвидировать замаскированные позиции неприятеля.
2025-09-08 16:34:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении скопления пехоты ВСУ и замаскированных позиций неприятеля. Это сделали расчеты реактивных систем залпового огня «Град».

Уточняется, что эти РСЗО принадлежали 44-му армейскому корпусу из состава группировки войск «Север». Удар наносился на территории Сумской области в зоне проведения специальной военной операции. 

Российское оборонное ведомство отметило, что в ходе нанесения удара расчеты «Градов» прикрывали штурмовые группы. Координаты целей артиллеристы получили от операторов разведывательных беспилотников. Корректировку тоже выполняли во взаимодействии с расчетами дронов. Нанеся удар, расчеты боевых машин немедленно сменили позиции и надежно замаскировали свои «Грады».

Ранее сообщалось, что расчеты реактивной артиллерии прошлись «Ураганом» по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. При этом отмечено, что удар наносился на дальности более 35 километров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #сумская область #Пехота противника
