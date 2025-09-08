МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ прошлись «Ураганом» по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Удар наносился на дальности более 35 километров.
2025-09-08 06:52:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 18-й общевойсковой армии уничтожил пункты временной дислокации, позиции и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры работы российских военнослужащих из группировки войск «Днепр» показало Минобороны России.

Удар наносился на дальности более 35 километров. Корректировку огня и фиксацию результатов наши бойцы вели с помощью беспилотника. Они применяли реактивные снаряды с фугасной частью калибром 220 мм и массой 270 кг. Такими можно поражать фортификационные сооружения, глубоко расположенные бетонные укрепления и бронетехнику противника.

Боевая машина по команде выезжает из укрытия и быстро занимает огневую позицию. После стрельбы расчет меняет позицию.

Высокая дальность и площадь поражения «Ураганов» позволяют эффективно вести контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника.

Ранее БПЛА группировки «Днепр» уничтожили в этом районе орудие М777 и личный состав ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #Днепр #РСЗО «Ураган» #Херсонская область #Реактивная артиллерия
