Политолог: стачки в Турции не перерастут в силовое противостояние

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что в ходе массовых протестов в Турции ни власти страны, ни оппозиция не планируют применять силу.

«Эрдоган (президент Турции. - Прим. ред.), естественно, считает, что походят-походят и разойдутся. Потом небольшие группы будут собираться, ну и ради бога, что называется. Главное - продвинуть свои идеи», - сказал Багдасаров в беседе со «Звездой».

Митингующие в Турции хотят отставки турецкого президента на фоне сложной экономической ситуации, однако оппозиция также не хочет переходить к силовым действиям, отметил специалист.

«У него (президента Турции Эрдогана. - Прим. ред.) президентские выборы в 28-м году. Время есть, но никто не исключает, что он хочет провести их досрочно. Кто знает, что в 28-м году будет?» - отметил политолог.

По его словам, в Турции сейчас сохраняется сложная экономическая ситуация.

«Инфляция сумасшедшая. Я сейчас точно не знаю, но недавно ключевая ставка Центрального банка (Турции. - Прим. ред.)составляла 46 или 47%. Мы говорим, у нас 14% дай бог, у него - 47», - отметил Багдасаров.

По его словам, на этом фоне усиливается влияние Народно-республиканской партии, которая уже много лет не была у власти. Специалист напомнил, что она является основной оппозиционной партией. При этом у нее сейчас большие шансы на победу.

«Много-много проблем накопилось. И люди все понимают, что он посадил в тюрьму своего основного оппонента, который "выстрелил" в прошлый раз и победил бы с огромным преимуществом. Да и сейчас мог бы победить, если бы, так сказать, не эти действия. Я имею в виду мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Все это накопилось, и люди хотят, чтобы он (Реджеп Тайип Эрдоган. - Прим. ред.) ушел, но он не уходит», - объяснил специалист.

Ранее в Стамбуле произошли массовые стычки с полицией у штаб-квартиры Народно-республиканской партии. Протесты возникли в результате решения местного суда об отстранении главы оппозиционной партии Озгюра Челика от управления и назначении вместо него внешнего попечителя из правящей партии.