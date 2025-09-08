МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Стамбуле произошли массовые стычки с полицией у штаб-квартиры НРП

Прежде по решению суда от должности было отстранено руководство НРП в Стамбуле и назначено доверенное лицо из правящей партии.
Дарина Криц 2025-09-08 01:30:51
© Фото: russian_turkiye, Telegram © Видео: russian_turkiye, Telegram

Стамбульские улицы погрузились в хаос после решения местного суда об отстранении главы оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Челика от управления партией и назначении вместо него внешнего попечителя из правящей партии.

Как пишет местная газета Nefes, решение суда спровоцировало стычки недовольных и полиции. Силовикам пришлось окружить стамбульскую штаб-квартиру главной оппозиционной партии Турции. Чтобы выразить свое недовольство, жители прибегли к кухонной утвари и пытаются прорвать полицейский кордон.

«Горожане отреагировали на полицейскую блокаду здания провинциального штаба НРП в Стамбуле, стуча в кастрюли и сковородки из окон и с балконов», - пишут журналисты.

При этом отстраненный от управления НРП Челик поблагодарил протестующих за поддержку, добавив, что надеется на «голоса, раздающиеся со всех уголков Стамбула».

#Турция #стамбул #протестующие #стычки с полицией #Народно-республиканская партия (НРП)
