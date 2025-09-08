В ГД внесли на рассмотрение проект о денонсации конвенции по пыткам

В Госдуму внесли законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Текст документа опубликован в электронной базе ГД.

«Предлагается денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколы № 1 и № 2 к ней», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что вышеупомянутые протоколы были подписаны российской стороной в 1996 году, а ратифицированы в 1998. Кроме того, Совет Европы не допустил избрание нового представителя России в этот комитет. С 2023 года Москва не представлена ввиду истечения полномочий прежнего делегата.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президенту РФ Владимиру Путину предоставят предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров.