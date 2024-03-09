Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ договоров

Президенту Владимиру Путину предоставят предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров. Об этом в эфире «Россия 24» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту», - отметил сенатор.

По его словам, Россия заключила более 15 тысяч соглашений. Большинство из них подписаны с недружественным странами.

Напомним, недавно Государственная дума РФ поддержала денонсацию подписанного в 1956 году соглашения между СССР и Великобританией о рыболовстве. Этот документ разрешал судам из Соединенного Королевства промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

Британским кораблям также разрешалось свободно ходить и становиться на якорь в российских водах, обозначенных в соглашении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что уже давно назрела необходимость денонсации соглашения.