Пленный назвал паскудной тактику ВСУ бросать пехоту в штурм без поддержки

По словам Скуридина, украинское командование бросило его с товарищами «на мясо».
2025-09-08 11:28:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись беседы с пленным из ВСУ Геннадием Скуридиным. Он рассказал о безжалостной к собственным солдатам тактике штурма, применяемой командованием неприятеля. 

Скуридин подчеркнул, что в ВСУ бросают недавно мобилизованных «на мясо» - вначале идет такая пехота, и лишь потом работает артиллерия, а поддержки нет. Сам Геннадий был мобилизован недавно, 5 марта 2025 года. 

«Нас использовали как живой щит, или как там выразиться, или просто бросали на мясо. Не очень хорошо и не очень плохо. Ну, это... это паскудно», - сказал пленный. 

Геннадий Скуридин призвал украинцев не участвовать в боевых действиях, а лучше сдаться российским войскам, которые достойно обращаются с пленными, не применяя к ним физического воздействия. 

Ранее другой пленный признался, что в украинском штурмовом батальоне «Скала» плохо планируют атаки. Он добавил, что в этом подразделении ВСУ были колоссальные потери в живой силе и технике.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #пленные #Геннадий Скуридин #Тактика противника
