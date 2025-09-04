МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный признался, что в штурмбатальоне ВСУ «Скала» плохо планируют атаки

Владимир Егоров отметил, что в его батальоне были колоссальные потери в живой силе и технике.
2025-09-04 14:10:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский боевик Владимир Егоров рассказал о том, как обстоят дела в 425-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ «Скала». Видео беседы с ним предоставило Минобороны России. 

Егоров рассказал, что командование батальона плохо планирует ведение боевых действий, и поэтому подразделение несет колоссальные потери как в живой силе, так и в технике.  

«Очень много погибших... На некоторых кладбищах все ограничения сняли и хоронят, хоронят, хоронят», - подчеркнул Владимир Егоров. 

Он добавил, что командование батальона не доверяет собственным же бойцам - на вопрос, где он находится в тот или иной момент, получал ответ, что ему пока что знать рано. Это не может не говорить о текучке среди личного состава подразделения и, опять-таки, о высоких потерях. 

Оказавшись в плену после сдачи бойцам группировки войск «Север», Владимир Егоров ощутил на себе достойное отношение к сдавшимся. В данный момент он жив и здоров, у него все хорошо.

Другой пленный украинец рассказал, как наемники вместо выполнения задач играли в телефончик. Он обвинил иностранцев в бездействии и игнорировании боевых заданий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВСУ #спецоперация #пленный #владимир егоров #группировка "север"
