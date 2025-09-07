Дети могут быть в числе пострадавших от атаки БПЛА в Донецке

Два человека пострадали в донецком парке «Гуливер» после ударов беспилотников ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы. О взрывах написал также мэр города.

ВСУ трижды атаковали парк в Калининском районе Донецка. В центре города слышны сирены скорой помощи.

В результате атак БПЛА в Донецке среди пострадавших могут быть дети, передает ТАСС. По информации агентства, удары по Калининскому району города продолжаются. Гремят взрывы, работает система ПВО.

Официальных данных о пострадавших пока нет.