МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Разрушения в донецкой школе от удара ВСУ сняли на видео

От атаки украинского дрона частично рухнул фасад школы и вылетели стекла.
Анна Касаткина 2025-09-08 00:24:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Налет беспилотника ВСУ на школу в Калининском районе Донецка повредил фасад здания. Пострадавших в результате атаки нет, сообщила наш корреспондент Лана Иден.

На кадрах «Звезды» - частично обрушившиеся стены, выбитые стекла и обломки дрона украинских боевиков.

Шесть человек, включая одного ребенка, пострадали в Донецке от ударов ВСУ по парку «Гулливер», сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он уточнил, что боевики за минувшие часы атаковали регион 15 раз, используя беспилотники и артиллерию.

#Донецк #школа #беспилотники #дроны #денис пушилин #наш эксклюзив #разрушения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 