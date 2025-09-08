Разрушения в донецкой школе от удара ВСУ сняли на видео

Налет беспилотника ВСУ на школу в Калининском районе Донецка повредил фасад здания. Пострадавших в результате атаки нет, сообщила наш корреспондент Лана Иден.

На кадрах «Звезды» - частично обрушившиеся стены, выбитые стекла и обломки дрона украинских боевиков.

Шесть человек, включая одного ребенка, пострадали в Донецке от ударов ВСУ по парку «Гулливер», сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он уточнил, что боевики за минувшие часы атаковали регион 15 раз, используя беспилотники и артиллерию.