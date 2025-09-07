МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: Путин не интересуется книгами и фильмами о себе

Президент РФ предпочитает смотреть документальные фильмы и сериалы.
Екатерина Пономарева 2025-09-07 10:02:07
© Фото: Roman Naumov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин не смотрит фильмы и не читает книги о себе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

«Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит», - заявил политик.

У российского лидера нет времени на просмотр фильмов и сериалов о своей жизни. Путин больше предпочитает знакомиться с историческим кинематографом. Он иногда смотрит документальные фильмы и сериалы в дороге.

Напомним, в Пекине на пресс-конференции по итогам визита в КНР Владимир Путин заявил, что не только не смотрел фильм «Кремлевский волшебник», но и не слышал никогда о нем. В кинокартине роль президента России сыграл британский актер Джуд Лоу.

