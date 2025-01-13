В Кремле прокомментировали съемки фильма о Путине с Джудом Лоу

Создатели киноленты «Кремлевский волшебник», в которой роль российского лидера Владимира Путина должен сыграть актер Джуд Лоу, не обращались в Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. И в Кремль никто не обращался», - заявил он во время брифинга.

Песков также подчеркнул, что он не обладает информацией о том, какой сюжет у предстоящей киноленты и о чем она будет.

Напомним, что 52-летний британский актер подтвердил свое участие в роли российского президента в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Кинолента является адаптацией одноименного бестселлера Джулиано да Эмполи. События будут происходить в начале 90-х годов ХХ века.