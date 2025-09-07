ВСУ своими ежедневными обстрелами оказывают психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

По словам Яшиной, украинские боевики создают напряженную и нестабильную обстановку, которая затрудняет выполнение профессиональных обязанностей сотрудников ЗАЭС.

Специалист отметила, что безопасность атомной электростанции в первую очередь зависит от слаженных и точных действий персонала, но угрозы врага подрывают их.

ВСУ постоянно обстреливают Запорожскую АЭС, не понимая опасности этих действий. Директор по коммуникациям атомной электростанции уже не раз говорила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков.