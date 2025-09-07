МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Яшина: ВСУ оказывают психологическое давление на сотрудников ЗАЭС

Украинские боевики создают напряженную и нестабильную обстановку, которая затрудняет выполнение профессиональных обязанностей сотрудников ЗАЭС.
Виктория Бокий 2025-09-07 09:44:13
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

ВСУ своими ежедневными обстрелами оказывают психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

По словам Яшиной, украинские боевики создают напряженную и нестабильную обстановку, которая затрудняет выполнение профессиональных обязанностей сотрудников ЗАЭС.

Специалист отметила, что безопасность атомной электростанции в первую очередь зависит от слаженных и точных действий персонала, но угрозы врага подрывают их.

ВСУ постоянно обстреливают Запорожскую АЭС, не понимая опасности этих действий. Директор по коммуникациям атомной электростанции уже не раз говорила, что ситуация вокруг ЗАЭС становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков.

#в стране и мире #ВСУ #заэс #обстрелы заэс #Евгения Яшина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 