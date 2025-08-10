Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за почти ежедневных атак украинских боевиков. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промзоны и прилегающих участков фиксируются атаки», - сказала Яшина в беседе с РИА Новости.

Накануне из-за действий киевского режима погиб мирный житель. Под огонь ВСУ также регулярно попадают сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать последствия предыдущих обстрелов.

По словам Яшиной, регулярные обстрелы ЗАЭС создают крайне сложную психологическую обстановку.

В минувшую среду украинские националисты обстреляли промышленную зону Энергодара. Под огнем оказались местная типография и транспортный цех. К счастью, никто из персонала и местного населения не пострадал, радиационный фон остается в норме. Однако администрация Энергодара бьет тревогу. Участившиеся атаки ВСУ в районе атомной станции недопустимы.