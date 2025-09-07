МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Выпускников вузов предупредили о мошеннической схеме кражи «Госуслуг»

Россиянам поступает звонок с предложением обновить информацию об образовании в личном кабинете «Госуслуг».
Екатерина Пономарева 2025-09-07 07:50:55
© Фото: ТРК «Звезда»

Новая схема мошенников помогает получать доступ к аккаунтам «Госуслуг» выпускников российских вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудником вуза. Они предлагают обновить информацию о высшем образовании на сайте «Госуслуг» и просят назвать код из сообщения. После получения кода, у мошенников появляется полный доступ к личному кабинету «Госуслуг» жертвы.

Ранее в МВД составили портрет среднестатистической жертвы дистанционных мошенников. Чаще всего злоумышленники обманывают социально активных россиян от 30-ти до 70-ти лет с постоянной работой.

#в стране и мире #Мошенники #госуслуги #схема
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 