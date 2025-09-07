Выпускников вузов предупредили о мошеннической схеме кражи «Госуслуг»

Новая схема мошенников помогает получать доступ к аккаунтам «Госуслуг» выпускников российских вузов. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудником вуза. Они предлагают обновить информацию о высшем образовании на сайте «Госуслуг» и просят назвать код из сообщения. После получения кода, у мошенников появляется полный доступ к личному кабинету «Госуслуг» жертвы.

Ранее в МВД составили портрет среднестатистической жертвы дистанционных мошенников. Чаще всего злоумышленники обманывают социально активных россиян от 30-ти до 70-ти лет с постоянной работой.