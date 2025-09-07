МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Telegraph: опасный вирус обнаружили у летучих мышей в Австралии

Признаков, что вирус может быть заразен для людей, нет.
Екатерина Пономарева 2025-09-07 07:06:00
© Фото: Pia Bayer, Global Look Press

Ученые обнаружили новый опасный вирус у летучих мышей, которые обитают в Австралии. Ему дали название Солт-Галли. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«У летучих лисиц в Австралии обнаружен новый патоген, переносимый летучими мышами, получивший название вирус Солт-Галли», - написано в материале.

Признаков, что вирус может быть заразен для людей, нет. Ученые обнаружили патоген у летучих мышей 2011 года. Это значит, что вирус живет в природе уже больше 10 лет. Австралийские исследователя не могут точно сказать, приведет ли он к будущим вспышкам заболевания у людей или животных.

Напомним, ученые обнаружили коронавирусы у сибирских летучих мышей. В организмах рукокрылых находятся образцы вирусов, которые сходи не только с азиатскими, но и с европейскими. А передаются они различными путями, в том числе через спаривание.

#Вирус #ученые #летучие мыши
