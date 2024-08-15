Ученые обнаружили коронавирусы у сибирских летучих мышей

Биологи Томского государственного университета обнаружили коронавирусы у летучих мышей, проживающих в Сибири и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Уточняется, что в организмах рукокрылых находятся образцы вирусов, которые сходи не только с азиатскими, но и с европейскими. Результаты исследования показывают, что внеклеточные агенты циркулируют и эволюционируют в популяциях этих животных. А передаются они различными путями, в том числе через спаривание.

«Вместе с тем вирусам не важно, помните вы о них или нет, процесс их эволюции непрерывен. Цель эволюции любого вируса - заразить как можно больше организмов», - цитирует текст исследования Life.

Ранее сообщалось, что в американской лаборатории в Харькове разрабатывали способы передачи людям заболеваний с помощью летучих мышей.