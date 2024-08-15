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Ученые обнаружили коронавирусы у сибирских летучих мышей

Согласно исследованию, рукокрылые способны заражать друг друга, в том числе, через спаривание. Таким образом, они распространяют различные вариации по всему миру.
Глеб Владовский 2024-08-15 06:33:37
© Фото: Dieter Mahlke http imagebroker.com#search Globallookpress

Биологи Томского государственного университета обнаружили коронавирусы у летучих мышей, проживающих в Сибири и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Уточняется, что в организмах рукокрылых находятся образцы вирусов, которые сходи не только с азиатскими, но и с европейскими. Результаты исследования показывают, что внеклеточные агенты циркулируют и эволюционируют в популяциях этих животных. А передаются они различными путями, в том числе через спаривание.

«Вместе с тем вирусам не важно, помните вы о них или нет, процесс их эволюции непрерывен. Цель эволюции любого вируса - заразить как можно больше организмов», - цитирует текст исследования Life.

Ранее сообщалось, что в американской лаборатории в Харькове разрабатывали способы передачи людям заболеваний с помощью летучих мышей.

#в стране и мире #Дагестан #коронавирус #Сибирь #Вирус #летучие мыши
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