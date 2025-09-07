МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Польша привела самолеты и ПВО в «высшую степень готовности»

ВВС и ПВО Польши приведены в готовность «высшей степени» из-за якобы активности России на Украине.
Сергей Дьячкин 2025-09-07 05:41:00
© Фото: IMAGO, Björn Trotzki, Global Look Press

Оперативное командование родов войск ВС Польши заявило, что привело в готовность самолеты и ПВО. Об этом говорится в сообщении командования на официальной странице в социальной сети X.

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», - сообщило польское командование.

Сообщается, что польские и союзные самолеты действуют в воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли «высшей степени готовности».

Польское командование добавило, что следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства готовы к «немедленному реагированию».

Также польские военные заявили, что меры, которые были ими предприняты, направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «зоной угрозы».

В последнее время такие сообщения регулярно публикуются польским командованием. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на территориях, подконтрольных киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что на территории Польши упал неизвестный летательный аппарат. Это произошло в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства. Никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб.

 

#Польша #Европа #боевая готовность #повышенная готовность #ввс польши
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 