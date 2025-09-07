Оперативное командование родов войск ВС Польши заявило, что привело в готовность самолеты и ПВО. Об этом говорится в сообщении командования на официальной странице в социальной сети X.

«Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», - сообщило польское командование.

Сообщается, что польские и союзные самолеты действуют в воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки достигли «высшей степени готовности».

Польское командование добавило, что следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства готовы к «немедленному реагированию».

Также польские военные заявили, что меры, которые были ими предприняты, направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «зоной угрозы».

В последнее время такие сообщения регулярно публикуются польским командованием. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на территориях, подконтрольных киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что на территории Польши упал неизвестный летательный аппарат. Это произошло в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства. Никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб.