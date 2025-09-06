RMF FM: неизвестный летающий объект разбился в Польше

В населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши упал неизвестный летательный аппарат, сообщила радиостанция RMF FM.

Уточняется, что неопознанный летающий объект рухнул примерно в полукилометре от жилых строений. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб.

Других подробностей об этом происшествии пока нет, как и официальных данных.

В марте в городе Борне-Сулиново на северо-западе Польши неопознанный объект упал на территорию частного дома. Тогда специалисты сообщили, что он не содержал вредных веществ и не представлял опасности, но не раскрыли, что это такое.

А в августе беспилотник упал на кукурузное поле на востоке страны.