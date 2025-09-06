МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

RMF FM: неизвестный летающий объект разбился в Польше

Аппарат рухнул примерно в полукилометре от жилых строений.
Владимир Рубанов 2025-09-06 20:58:32
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty, Global Look Press

В населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства Польши упал неизвестный летательный аппарат, сообщила радиостанция RMF FM.

Уточняется, что неопознанный летающий объект рухнул примерно в полукилометре от жилых строений. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб.

Других подробностей об этом происшествии пока нет, как и официальных данных.

В марте в городе Борне-Сулиново на северо-западе Польши неопознанный объект упал на территорию частного дома. Тогда специалисты сообщили, что он не содержал вредных веществ и не представлял опасности, но не раскрыли, что это такое.

А в августе беспилотник упал на кукурузное поле на востоке страны.

#Украина #Польша #происшествия #летающие объекты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 