Fox News: в Миннесоте упал вертолет Robinson R66, все погибли

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл, штат Миннесота, США.

Все, кто был на борту, погибли.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации телеканала, вертолет упал в нежилой зоне. Нет признаков того, что на земле кто-то пострадал.

Количество погибших и причины произошедшего высняются.

В мае этого года катастрофа с участием Robinson R66 произошла в Финляндии. В тот раз погибло пять человек - все, кто находился на борту двух столкнувшихся вертолетов.