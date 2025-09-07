МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Fox News: в Миннесоте упал вертолет Robinson R66, все погибли

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл, Миннесота, сообщает Fox News.
Сергей Дьячкин 2025-09-07 03:55:10
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press, Global Look Press

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк у города Лейквилл, штат Миннесота, США. 

Все, кто был на борту, погибли.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации телеканала, вертолет упал в нежилой зоне. Нет признаков того, что на земле кто-то пострадал.

Количество погибших и причины произошедшего высняются.

В мае этого года катастрофа с участием Robinson R66 произошла в Финляндии. В тот раз погибло пять человек - все, кто находился на борту двух столкнувшихся вертолетов.

#сша #авиакатастрофа #Миннесота #упал вертолет
