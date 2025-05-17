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Пять человек погибли при столкновении вертолетов в Финляндии

Вертолеты летели из Таллина и двигались рядом до места катастрофы - обломки были обнаружены в 100 метрах друг от друга.
Лиза Губина 2025-05-17 21:37:22
© Фото: KC Alfred, ZUMAPRESS.com Global Look Press

В результате столкновения двух вертолетов на западе Финляндии погибли пятеро человек - все, находящиеся в двух летательных аппаратах, передает гостелерадио Эстонии ERR. Инцидент произошел сегодня, 17 мая, в районе аэродрома Эура - воздушные судна вылетели из Таллина.

«На борту двух вертолетов находились всего пять человек: двое в одном и трое в другом», - приводит RT сообщение гостелерадио.

Одним из вертолетов был «Robinson R66», модель второго не называется. Отмечается, что они летели рядом до места катастрофы - обломки были обнаружены в 100 метрах друг от друга. Полиция начала предварительное расследование, на месте работают медики и следователи.   

По данным МИД Эстонии, выживших в результате столкновения нет. Имена пассажиров не раскрываются.

#вертолеты #расследование #эстония #Финляндия #столкновение #Robinson R-66
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