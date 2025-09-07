CNN: Трамп может встретиться с Си Цзиньпином в следующем месяце

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может провести встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином уже в следующем месяце. Местом проведения встречи станет город Кенджу, Южная Корея, где будет проходить саммит АТЭС. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Саммит, который должен пройти в городе Кенджу в конце октября - начале ноября, рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином», - говорится в сообщении CNN.

На данный момент, по информации телеканала, ведутся серьезные обсуждения возможности проведения двусторонней встречи. Но конкретных планов пока еще нет.

Саммит АТЭС - «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» - провозглашает своей целью повышение экономического роста, процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества.

В настоящее время в составе АТЭС 21 страны, среди них большинство с береговой линией у Тихого океана. В его состав входят Россия, США, Китай и другие государства.

Ранее Трамп заявлял, что будет рад видеть президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, который запланирован на декабрь 2026 года и должен будет пройти в Майами, США.