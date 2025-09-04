Путину рассказали о «чилловой катке», «трабле» и «кринже» во Владивостоке

Во Владивостоке президенту РФ Владимиру Путину в Национальном центре «Россия» показали игру, которая учит подростков правильно говорить. Специальная программа переводит молодежный сленг на привычный русский язык, а также распределяет фразы на нейтральный и высокий стиль речи.

Так, программа перевела фразу «Гайз, эти траблы - полный кринж». Получилось: «Ребята, эта проблема - полный абсурд».

С помощью интерактивной экспозиции «Уникальный русский язык» молодежь сможет лексически правильно выстраивать предложения, а также использовать в своей речи как можно меньше англицизмов и непонятных людям слов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин стал первым гостем бригады морской пехоты имени Гудкова. Экспозиция размещена во владивостокском филиале Национального центра «Россия».