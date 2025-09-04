МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путину рассказали о «чилловой катке», «трабле» и «кринже» во Владивостоке

Специальная программа перевела фразу «Гайз, эти траблы - полный кринж». Получилось: «Ребята, эта проблема - полный абсурд».
Виктория Бокий 2025-09-04 11:30:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во Владивостоке президенту РФ Владимиру Путину в Национальном центре «Россия» показали игру, которая учит подростков правильно говорить. Специальная программа переводит молодежный сленг на привычный русский язык, а также распределяет фразы на нейтральный и высокий стиль речи.

Так, программа перевела фразу «Гайз, эти траблы - полный кринж». Получилось: «Ребята, эта проблема - полный абсурд».

С помощью интерактивной экспозиции «Уникальный русский язык» молодежь сможет лексически правильно выстраивать предложения, а также использовать в своей речи как можно меньше англицизмов и непонятных людям слов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин стал первым гостем бригады морской пехоты имени Гудкова. Экспозиция размещена во владивостокском филиале Национального центра «Россия».

#в стране и мире #Владимир Путин #Владивосток #сленг #национальный центр «Россия»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 