Уникальный смартфон изготовили в честь рекорда Овечкина в НХЛ

Уникальную модель смартфона изготовили для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Гаджет показала его супруга Анастасия Шубская.

Особая модель телефона украшена индивидуальной гравировкой с инициалами спортсмена и посвящена рекорду Овечкина - в минувшем сезоне Овечкин переписал рекорд Уэйна Гретцки, набрав больше голов в регулярных чемпионатах НХЛ, чем легендарный канадец.

На видео, опубликованном Шубской, смартфон находится в кейсе с экраном, на котором воспроизводится кадр, когда Овечкин забивает свой исторический гол.

Сейчас на счету Александра 897 шайб в регулярных сезонах - на три больше, чем у предыдущего рекордсмена Гретцки. Если учитывать также голы в плей-офф, то у Овечкина 969 результативных бросков, что выводит его на второе место в истории лиги - у Гретцки 1016 шайб.