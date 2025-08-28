Рекордную шайбу Овечкина признали лучшим голом по итогам сезона НХЛ

Рекордный 895-й год россиянина Александра Овечкина признали лучшим в прошедшем сезоне НХЛ. Об этом сообщили в пресс-службе Лиги.

«Первое место принадлежит голу, завершившему Gr8Chase (Овечкину - Прим. ред.)», - говорится в сообщении.

По данным официальной статистики, у россиянина в настоящее время в активе 897 забитых шайб и 726 результативных передач в 1491 матче.

Ранее сообщалось, что на домашней арене «Динамо» в честь Овечкина подняли именной стяг.

Напомним, 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу, обойдя рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В Лиге сообщили, что россиянин достиг хоккейного бессмертия.