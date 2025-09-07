МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам пообещали теплую погоду до середины сентября

Из-за сменяющихся антициклонов погода в столице России будет достаточной теплой, практически летней.
Дарина Криц 2025-09-07 23:23:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Грядущая неделя порадует москвичей и гостей столицы теплой и солнечной, по-настоящему летней погодой. Ожидается, что столбики термометров не опустятся ниже 20 градусов тепла по крайней мере до среды. О погоде на предстоящей неделе рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, не стоит ждать дождей, и причиной этому сменяющие друг друга антициклоны.

«Не будет дождей, потому что идет череда антициклонов: один растворяется, а на смену ему с севера спускается следующий. И из-за него в средней полосе со вторника на среду произойдет небольшое понижение температуры», - сообщил он RT.

В связи со сменой антициклонов в Москве будет солнечно, а воздух прогреется до 21...23 градусов тепла. К среде, 10 сентября, немного похолодает до 17...19 градусов. К концу этой недели, вероятно, температура будет на градус выше.

В то же время жители северной части России, центральной, Черноземья и юга также застанут теплую погоду. Так называемое бабье лето в этих местах связано с обширным антициклоном с центром над югом Архангельской области.

#Москва #в стране и мире #Погода #метеоролог #теплая погода
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 