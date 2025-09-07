Москвичам пообещали теплую погоду до середины сентября

Грядущая неделя порадует москвичей и гостей столицы теплой и солнечной, по-настоящему летней погодой. Ожидается, что столбики термометров не опустятся ниже 20 градусов тепла по крайней мере до среды. О погоде на предстоящей неделе рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, не стоит ждать дождей, и причиной этому сменяющие друг друга антициклоны.

«Не будет дождей, потому что идет череда антициклонов: один растворяется, а на смену ему с севера спускается следующий. И из-за него в средней полосе со вторника на среду произойдет небольшое понижение температуры», - сообщил он RT.

В связи со сменой антициклонов в Москве будет солнечно, а воздух прогреется до 21...23 градусов тепла. К среде, 10 сентября, немного похолодает до 17...19 градусов. К концу этой недели, вероятно, температура будет на градус выше.

В то же время жители северной части России, центральной, Черноземья и юга также застанут теплую погоду. Так называемое бабье лето в этих местах связано с обширным антициклоном с центром над югом Архангельской области.