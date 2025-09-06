Синоптик перечислил регионы, куда пришло бабье лето

Жителей большей части Русского Севера, Центральной России, Черноземья и Юга выходные порадуют теплой погодой. Приход бабьего лета в эти регионы связан с обширным антициклоном с центром над югом Архангельской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Исключением станут юг Урала и Среднее Заволжье, где в зоне циклона прошумят дожди с 80%-ой вероятностью мозаичных гроз. Не исключены локальные дожди на востоке Кавказа и Кольском полуострове», - говорится в сообщении.

Отмечается, что днем на территории Русского Севера температура воздуха достигнет 17-22 градусов со знаком плюс, в средней полосе страны будет от +19 до +24 градусов, на юге – 24-29 градусов тепла.

В столицу на выходных тоже пришло бабье лето. В субботу и воскресенье москвичей порадует преимущественно солнечная и сухая погода. В дневные часы воздух прогреется до 19-22 градусов тепла, а в сумерках будет около +10 градусов. По данным синоптика, погода в столице не изменится и в начале следующей недели.

Ранее в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение первой декады сентября в Москве лето будет продолжаться.