МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик перечислил регионы, куда пришло бабье лето

Приход бабьего лета связан с обширным антициклоном с центром над югом Архангельской области.
Виктория Бокий 2025-09-06 10:05:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Жителей большей части Русского Севера, Центральной России, Черноземья и Юга выходные порадуют теплой погодой. Приход бабьего лета в эти регионы связан с обширным антициклоном с центром над югом Архангельской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Исключением станут юг Урала и Среднее Заволжье, где в зоне циклона прошумят дожди с 80%-ой вероятностью мозаичных гроз. Не исключены локальные дожди на востоке Кавказа и Кольском полуострове», - говорится в сообщении.

Отмечается, что днем на территории Русского Севера температура воздуха достигнет 17-22 градусов со знаком плюс, в средней полосе страны будет от +19 до +24 градусов, на юге – 24-29 градусов тепла.

В столицу на выходных тоже пришло бабье лето. В субботу и воскресенье москвичей порадует преимущественно солнечная и сухая погода. В дневные часы воздух прогреется до 19-22 градусов тепла, а в сумерках будет около +10 градусов. По данным синоптика, погода в столице не изменится и в начале следующей недели.

Ранее в разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение первой декады сентября в Москве лето будет продолжаться.

#Погода #Жара #Евгений Тишковец #осень #Бабье лето
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 