Лукашенко подарил коллегам-лидерам ШОС картофель и рапсовое масло

Мешочки с картофелем были уложены в корзины, а рапсовое масло упаковано в коробки.
Дарья Ситникова 2025-09-07 22:54:40
© Фото: Ding Haitao, XinHua, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез подарок в виде картофеля и рапсового масла коллегам-лидерам ШОС. Об этом сообщил телеканал «Беларусь1», показав репортаж о многодневном визите белорусского лидера в Китай.

«Александр Лукашенко привез подарки для коллег-лидеров по Шанхайскому объединению. "Першацвет" и "Бриз" - такими оказались сорта подарочного картофеля. В презентах и полезнейшее рапсовое масло», - сказали корреспонденты в репортаже.

Уточняется, что подарки передали не под камерами. Мешочки с картофелем были уложены в корзины, а рапсовое масло в коробки.

Лукашенко ранее заявлял, что во время визита в Китай он преподнесет в подарок именные сувенирные мешки с белорусским картофелем президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.

