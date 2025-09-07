Лукашенко подарил коллегам-лидерам ШОС картофель и рапсовое масло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез подарок в виде картофеля и рапсового масла коллегам-лидерам ШОС. Об этом сообщил телеканал «Беларусь1», показав репортаж о многодневном визите белорусского лидера в Китай.

«Александр Лукашенко привез подарки для коллег-лидеров по Шанхайскому объединению. "Першацвет" и "Бриз" - такими оказались сорта подарочного картофеля. В презентах и полезнейшее рапсовое масло», - сказали корреспонденты в репортаже.

Уточняется, что подарки передали не под камерами. Мешочки с картофелем были уложены в корзины, а рапсовое масло в коробки.

Лукашенко ранее заявлял, что во время визита в Китай он преподнесет в подарок именные сувенирные мешки с белорусским картофелем президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.