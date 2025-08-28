МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко обещал подарить Путину и Си по мешку картошки на саммите ШОС

Президент Белоруссии вручит мировым лидерам не только картофель, но и рапсовое масло.
Дима Иванов 2025-08-28 18:25:38
© Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время визита в Китай на этой неделе он преподнесет в подарок именные сувенирные мешки с белорусским картофелем президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.

Как ранее сообщило агентство Белта, Лукашенко рассказал, что для саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подготовил несколько мешочков картофеля в качестве сувениров для зарубежных лидеров. Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента, уточнил, что Лукашенко вручит мировым лидерам не только картофель, но и рапсовое масло, всего подготовлено 10 подарочных наборов.

Лукашенко пояснил, что собрал 10 корзин, каждая из которых содержит три мешочка по 5 кг картофеля, для вручения лидерам стран — членов ШОС. Мешки выполнены из льна и подписаны, добавил он во время рабочей поездки в Могилевскую область, видео которой опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Он также отметил, что картофель обязательно передадут Путину, который ранее просил белорусской продукции. Лукашенко напомнил, как весной Путин упоминал о нехватке картофеля в Белоруссии, хотя, по его словам, это было связано с экспортом в Россию. Теперь он намерен привезти свежий картофель российскому коллеге. Лукашенко уточнил, что наборы с тремя сортами картофеля - «Першацвет», «Бриз» и «Гарантия» - получит и председатель КНР.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября организует военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и окончания Второй мировой войны с участием иностранных лидеров.

#белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Си Цзиньпин #Картофель #саммит шос
