Севший на мель теплоход в Петербурге столкнулся с опорой моста

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по случаю происшествия с теплоходом, который сел на мель в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.

«Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», - указано в материале.

По предварительной информации, теплоход «Чародейка» столкнулся с частью моста Белинского. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Уточняется, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации теплохода и соблюдения прав пассажиров.

Напомним, сегодня пассажирский теплоход сел на мель в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. В это время на нем находились 70 пассажиров.

Спасательные службы организовали эвакуацию пассажиров на берег. По предварительным данным, никто не пострадал.