Севший на мель теплоход в Петербурге столкнулся с опорой моста

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по случаю происшествия с теплоходом, который сел на мель в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
«Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры», - указано в материале.
По предварительной информации, теплоход «Чародейка» столкнулся с частью моста Белинского. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Уточняется, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации теплохода и соблюдения прав пассажиров.
Напомним, сегодня пассажирский теплоход сел на мель в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. В это время на нем находились 70 пассажиров.
Спасательные службы организовали эвакуацию пассажиров на берег. По предварительным данным, никто не пострадал.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»