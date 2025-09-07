Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения в Запорожской области

В населенных пунктах Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Причины выясняются. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Причины уточняются», - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что бригады энергетиков уже занялись восстановительными работами.

В конце августа Балицкий сообщил о том, что ВСУ ударили по железнодорожному комбинату в Днепрорудном Запорожской области. В это время в актовом зале шел концерт с участием детей и местных творческих коллективов.