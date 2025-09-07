МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения в Запорожской области

Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.
Дарья Ситникова 2025-09-07 22:01:00
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

В населенных пунктах Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Причины выясняются. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области. Причины уточняются», - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что бригады энергетиков уже занялись восстановительными работами.

В конце августа Балицкий сообщил о том, что ВСУ ударили по железнодорожному комбинату в Днепрорудном Запорожской области. В это время в актовом зале шел концерт с участием детей и местных творческих коллективов.

#в стране и мире #электроснабжение #запорожская область #Евгений Балицкий #частичное отключение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 