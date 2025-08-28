Балицкий: ВСУ ударили по комбинату во время концерта с участием детей

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железорудному комбинату в Днепрорудном Запорожской области, когда в актовом зале шел концерт с участием детей и местных творческих коллективов. Об этом со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого сообщает aif.ru.

Ранения различной степени тяжести получили семь жителей, при этом среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им предоставляют необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных и оперативных служб.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области.