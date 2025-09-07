Сборная России по футболу разгромила команду Катара

Сборная России по футболу обыграла команду Катара со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

На 33-й минуте Александр Головин открыл счет после передачи Алексея Батракова. Через две минуты Матвей Кисляк удвоил преимущество, а перед перерывом Иван Сергеев сделал счет крупным.

Во втором тайме Акрам Афиф сократил отставание, но Алексей Миранчук быстро вернул разрыв до трех мячей после передачи Сергеева.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года. Команда проводит только товарищеские матчи. Ее возглавляет Валерий Карпин.

В предыдущей встрече россияне сыграли вничью с национальной командой Иордании. Матч на поле соперников завершился со счетом 0:0.