Сборные России и Иордании сыграли вничью в товарищеском матче

В ближайшее воскресенье подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют против сборной Катара.
Ян Брацкий 2025-09-04 22:51:15
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Иордании. Товарищеский матч завершился со счетом 0:0.

Команды сыграли два разный тайма. В первом преимуществом завладели гости, они чаще и опасней атаковали. После перерыва подопечные Валерия Карпина перехватили инициативу, но несмотря на все усилия открыть счет не смогли.

В этом году сборная России сыграла пять товарищеских игр против сборных Гренады, Замбии, Белоруссии, а также Нигерии и Иордании. Первые три игры завершились победой, последние две - ничьей.

Следующий матч россияне сыграют против Катара в ближайшее воскресенье, 7 числа в Эр-Рияде.

Напомним, в феврале 2022 года национальную сборную России отстранили от международных игр из-за событий на Украине. В настоящее время команда играет только товарищеские игры.

#Спорт #Россия #Футбол #FIFA #сборная #Иордания
