Лунное затмение в воскресенье будет видно по всей России

На всей территории России 7 сентября будет видно полное затмение Луны. В центральной части страны оно начнется вскоре после того, как лунный диск появится над горизонтом. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В воскресенье с 19:27 до 22:57 по московскому Луна пройдет через тень Земли. В результате этого можно будет наблюдать полное лунное затмение. Полная теневая фаза продлится 1 час 22 минуты (с 20:31 до 21:53 по московскому времени). В это время Луна будет находиться в созвездии Водолея, постепенно смещаясь созвездию Рыб. Наибольшую фазу затмения (1,368) можно будет наблюдать в 21:12.

«Затмение полностью охватывает территорию нашей страны. В центральных районах России затмение произойдет вечером, вскоре после восхода Луны», - сообщили сотрудники планетария.

Отмечается, что в Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом столицы.

В последний раз лунное затмение можно было наблюдать во всех регионах России семь лет назад, это было 27 июля 2018 года.

Следующее затмение состоится 3 марта 2026 года, но его смогут увидеть только жители восточных регионов Российской Федерации.

В это воскресенье в крайних западных и северо-западных регионах РФ Луна взойдет, находясь в частной фазе затмения. Полная фаза будет видна с начала до конца.

«На Урале середина затмения придется на поздний вечер, в Западной Сибири - на полночь, и там полная фаза будет видна на максимальной высоте над горизонтом. В Восточной Сибири затмение будет наблюдаться во второй половине ночи», - объяснили в планетарии.

При этом всюду, как пояснили специалисты, исключая Камчатку, Чукотку и Магаданскую область, теневое затмение завершится до захода Луны.

Единственное место, где не будет видно полного затмения - восточная оконечность Чукотки, где в это время уже наступит утро 8 сентября.

Также явление можно будет наблюдать в акватории Индийского океана, в Европе, Азии, Африке, Океании и Антарктиде.

Напомним, что в начале мая этого года за лунным затмением могли понаблюдать только жители Центральной России.